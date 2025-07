Bondscoach Jonker wil gebruikmaken van minder gevoel bij Engelsen

ZURICH (ANP) - Oranje-bondscoach Andries Jonker probeert woensdag gebruik te maken van het volgens hem mindere gevoel bij tegenstander Engeland. De titelverdediger verloor het eerste duel met 2-1 van Frankrijk.

"Wij hebben tijdens de laatste vijf interlands alleen verloren van Duitsland en dat leidde al tot grote onrust bij de media. Engeland verloor in deze periode drie wedstrijden. Dat leidt tot een gevoel. Wij voelen ons op dit moment een stuk prettiger, alleen dat garandeert helemaal niks. Maar ik probeer het wel te gebruiken", zei Jonker tijdens zijn persconferentie.

Ook heeft Jonker zijn speelsters die in de Engelse competitie uitkomen een belangrijkere rol gegeven in de voorbereiding. "Zij worden bevraagd of ze ons nog meer kunnen vertellen over de speelsters die zij goed kennen dan wij al weten. Zij kunnen onze informatie dan bijstellen of tijdens de bespreking aanvullen."