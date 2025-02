Trump zegt snel met heffingen van 25 procent tegen EU te komen

De Amerikaanse president Donald Trump zegt snel nieuwe importheffingen aan te kondigen die zijn gericht tegen de Europese Unie. Het gaat om tarieven van 25 procent die onder andere gaan gelden voor auto's uit Europa, zei de president na een kabinetsbijeenkomst.

"We zullen het erg snel aankondigen en het zal, over het algemeen, om 25 procent gaan", zei de president bij zijn eerste kabinetsvergadering. De heffingen gelden voor auto's en veel andere producten, voegde hij eraan toe.

Bij dezelfde vergadering beweerde Trump dat de EU is opgericht "om de Verenigde Staten te naaien". In het verleden was de Amerikaanse regering juist voorstander van de oprichting van het landenblok en uitbreiding naar Oost-Europese lidstaten.

Canada en Mexico kunnen vanaf 2 april importheffingen verwachten van 25 procent, zei de president. Eerder was er sprake van dat de buurlanden van de VS in maart met dit soort heffingen te maken zouden krijgen. "De handelstarieven gaan door. Niet alle, maar wel veel", aldus de president.