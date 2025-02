Amsterdam haalde vorig jaar opnieuw ambitie woningbouw niet

AMSTERDAM (ANP) - Het is de gemeente Amsterdam opnieuw niet gelukt het aantal woningen te bouwen dat het zichzelf tot doel heeft gesteld. Vorig jaar werd de bouw van ruim 4500 woningen gestart, terwijl de gemeente streeft naar 7500 woningen per jaar. Een jaar eerder werd dat streefcijfer ook niet gehaald, maar in 2022 wel.

De gemeente laat weten dat vooral het aantal middenhuurwoningen achterblijft bij de vraag. "De woningbouw staat onder druk. Toch ben ik trots op wat er in Amsterdam wordt gerealiseerd. Ruim 4500 woningen zijn in aanbouw genomen, en vergeleken met eerdere crisisjaren en andere steden houden we goed stand", zegt wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw).

Volgens de gemeente zijn nu in drie jaar tijd 18.000 woningen in aanbouw genomen, gemiddeld 6000 per jaar.