Trump zegt 'vriendelijk' te zijn met nieuwe importheffingen

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt "erg vriendelijk" te zijn bij het vergelden van volgens hem oneerlijke handelsbarrières. Handelspartners van de Verenigde Staten zijn in afwachting van de importheffingen die hij naar verwachting woensdag aankondigt. "Relatief gezien zullen we erg vriendelijk zijn", aldus de president.

Trump noemt woensdag een bevrijdingsdag waarop de VS "wederkerige heffingen" aankondigen, oftewel importheffingen voor landen die de Amerikaanse export ook belasten of op een andere manier belemmeren. Maar hoe deze compensatie voor vermeende oneerlijke handelspraktijken eruit zal zien, is nog de vraag.

Trump zei tegen journalisten dat hij mogelijk dinsdagnacht al bekendmaakt wat voor handelsmaatregelen hij neemt, maar het is ook mogelijk dat ze woensdag bekend worden. Eerder voerde Trump per decreet fikse heffingen in op staal en aluminium uit het buitenland. Ook kondigde hij importheffingen op auto's aan, die deze week ingaan.