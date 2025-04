Onduidelijk hoe lang A9 afgesloten blijft

HAARLEM (ANP) - Het is nog onduidelijk hoelang de snelweg A9 dinsdag afgesloten blijft, laat Rijkswaterstaat weten. Een stuk weg bij de Schipholbrug is beschadigd.

Op dit moment wordt nog bekeken hoe het stuk weg eraan toe is en hoe het hersteld moet worden, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Wapening in het beton van de weg is geraakt bij werkzaamheden. Uit voorzorg is de weg afgesloten. Of de problemen zijn opgelost voor de avondspits weet hij niet.

Door de afsluiting was het op meerdere snelwegen en N-wegen rond Amsterdam tijdens de ochtendspits dinsdagochtend erg druk. Rond 10.00 uur stonden er op de A1 en de A2 bij Amsterdam nog steeds files met extra reistijden tot een uur. Ook op de N201 staat het verkeer nog steeds vast. De ANWB spreekt van een "verkeersinfarct" ten zuiden en oosten van de hoofdstad.