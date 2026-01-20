Trump zegt dat hij NAVO sterker heeft gemaakt

WASHINGTON (ANP) - De NAVO is veel sterker dan een jaar geleden en dat komt volgens de Amerikaanse president Donald Trump door zijn beleid. Hij noemde als voorbeeld dat NAVO-landen nu naar defensieuitgaven van 5 procent van het bruto binnenlands product per jaar gaan. Hij erkende dat er momenteel problemen zijn, maar er komen volgens hem ook oplossingen die zijn regering én de NAVO heel gelukkig zullen maken.

Op de vraag of hij zou willen afzien van claims op Groenland, dat tot het Deense koninkrijk behoort, zei hij enkel: "Dat zul je zien." De aanspraken op Groenland verdelen het NAVO-bondgenootschap diep omdat de Europese lidstaten met Denemarken voorop die afwijzen.

Trump sprak omdat hij een jaar president is in zijn tweede ambtstermijn. Hij zei dat hij een puinhoop had geërfd van Joe Biden en legde nadruk op de economische successen van zijn regering. Een positieve factor zijn volgens hem de importtarieven. Ook het sluiten van de grens voor illegale immigranten zou hebben bijgedragen.