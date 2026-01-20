ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meerderheid EU-parlement wil voorlopig niet stemmen over VS-deal

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 17:00
anp200126194 1
STRAATSBURG (ANP) - Een meerderheid van het Europees Parlement wil voorlopig niet stemmen over de handelsdeal van de EU en de VS vanwege spanningen over Groenland. Dat hebben het centrumrechtse EVP, de sociaaldemocraten en liberale Renew laten weten, goed voor 401 van de ruim 700 zetels.
Goedkeuring van het Europees Parlement is nodig om de deal in werking te laten treden. Wanneer hier precies over gestemd zou worden, was nog niet duidelijk, maar het zou ergens in de komende weken zijn.
Doorslaggevend hierin was de houding van de EVP, de grootste partij in het parlement. Voor het weekend zei de partij de situatie niet verder te willen escaleren. Zij veranderde van koers nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend enkele EU-landen tarieven had opgelegd vanwege het sturen van troepen naar Groenland.
De handelsdeal tussen de EU en VS is afgelopen zomer gesloten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-544031134

Meedoen? Petitie voor boycot WK voetbal ruim 50.000 keer ondertekend

anp190126178 1

Trump tegen Britse premier: ik ben mogelijk verkeerd geïnformeerd

ANP-547937761

Zien: Trump schoffeert Macron; Sjuul Paradijs roept op om VS compleet te boycotten

9effc1f6-40d2-4845-a82c-5db985f15091 (1)

De baas van ICE ziet er uit als een officier uit een nazi-film. Dat is blijkbaar opzettelijk

shutterstock_2492078929

Waarom vrouwen (vaak) vallen voor foute mannen

gandr-collage (2)

Musk dreigt Ryanair te kopen

Loading