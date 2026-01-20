Meerderheid EU-parlement wil voorlopig niet stemmen over VS-deal

STRAATSBURG (ANP) - Een meerderheid van het Europees Parlement wil voorlopig niet stemmen over de handelsdeal van de EU en de VS vanwege spanningen over Groenland. Dat hebben het centrumrechtse EVP, de sociaaldemocraten en liberale Renew laten weten, goed voor 401 van de ruim 700 zetels.

Goedkeuring van het Europees Parlement is nodig om de deal in werking te laten treden. Wanneer hier precies over gestemd zou worden, was nog niet duidelijk, maar het zou ergens in de komende weken zijn.

Doorslaggevend hierin was de houding van de EVP, de grootste partij in het parlement. Voor het weekend zei de partij de situatie niet verder te willen escaleren. Zij veranderde van koers nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend enkele EU-landen tarieven had opgelegd vanwege het sturen van troepen naar Groenland.

De handelsdeal tussen de EU en VS is afgelopen zomer gesloten.