Tsjechisch defensiebedrijf CSG krijgt vrijdag notering op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Het Tsjechische defensiebedrijf Czechoslovak Group (CSG) krijgt vrijdag een notering aan de aandelenbeurs in Amsterdam. Daarbij gaat het om een verkoop van aandelen aan institutionele investeerders uit Nederland en daarbuiten in een zogeheten directe plaatsing. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenfondsen en andere grote investeringspartijen.

Het in Praag gevestigde CSG maakte dinsdag de prospectus bekend. Vorige week werd al gezegd dat het bedrijf naar het Damrak wilde gaan. CSG is naar eigen zeggen een van de snelst groeiende defensiebedrijven in Europa. De onderneming produceert onder meer pantservoertuigen en munitie en levert die aan veel NAVO-landen en ook aan Oekraïne.

Het gaat om een verkoop van 750 miljoen euro aan nieuwe aandelen en nog eens 2,55 miljard euro aan bestaande aandelen. Als alle opties worden uitgeoefend, kan het totaalbedrag uitkomen op 3,8 miljard euro. De introductieprijs is 25 euro per aandeel.