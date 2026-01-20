ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tsjechisch defensiebedrijf CSG krijgt vrijdag notering op Damrak

Economie
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 9:33
anp200126098 1
AMSTERDAM (ANP) - Het Tsjechische defensiebedrijf Czechoslovak Group (CSG) krijgt vrijdag een notering aan de aandelenbeurs in Amsterdam. Daarbij gaat het om een verkoop van aandelen aan institutionele investeerders uit Nederland en daarbuiten in een zogeheten directe plaatsing. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenfondsen en andere grote investeringspartijen.
Het in Praag gevestigde CSG maakte dinsdag de prospectus bekend. Vorige week werd al gezegd dat het bedrijf naar het Damrak wilde gaan. CSG is naar eigen zeggen een van de snelst groeiende defensiebedrijven in Europa. De onderneming produceert onder meer pantservoertuigen en munitie en levert die aan veel NAVO-landen en ook aan Oekraïne.
Het gaat om een verkoop van 750 miljoen euro aan nieuwe aandelen en nog eens 2,55 miljard euro aan bestaande aandelen. Als alle opties worden uitgeoefend, kan het totaalbedrag uitkomen op 3,8 miljard euro. De introductieprijs is 25 euro per aandeel.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-470856797

Ben Bot (oud-minister van Buitenlandse Zaken) over Trump/Groenland: “Als dit succesvol is, wordt Canada opgediend”

ANP-546527157

Deze simpele manier van bewegen levert verrassende gezondheidsvoordelen op

ANP-529951598

Trump bedreigt Noorse premier: geen Nobelprijs, dan is het tijd voor oorlog

anp190126178 1

Trump tegen Britse premier: ik ben mogelijk verkeerd geïnformeerd

ANP-532166801

Leer Bayesiaans denken: zo neem je altijd de optimale beslissing

ANP-518072724

Dit is waarom je vooral in de winter verkouden of grieperig wordt; en hoe je de kans zo klein mogelijk maakt

Loading