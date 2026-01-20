ECONOMIE
Ook China mag bij vredesraad van Trump

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 9:27
anp200126097 1
BEIJING (ANP/AFP) - China heeft een uitnodiging gekregen om toe te treden tot de vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat meldt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, dat in het midden liet of het land zal ingaan op de uitnodiging.
De afgelopen tijd zijn tal van landen gevraagd zich aan te sluiten bij die zogenoemde 'Board of Peace'. Het gaat om westerse bondgenoten van de VS, maar ook om autocratisch bestuurde landen als Rusland en Belarus.
De vredesraad was aanvankelijk gepresenteerd als een platform om de wederopbouw van de Gazastrook te overzien. Uit het handvest komt naar voren dat het een veel ruimer mandaat lijkt te hebben.
Zo staat in die tekst dat de raad voor duurzame vrede moet zorgen "in gebieden die door conflict zijn getroffen of bedreigd worden". Trump treedt zelf op als voorzitter en krijgt in die rol ruime bevoegdheden.
