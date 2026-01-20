Zien: Trump schoffeert Macron; Sjuul Paradijs roept op om VS compleet te boycotten

De agressieve gekte van Trump
lijkt geen grenzen te kennen, de trein dendert maar door. We mogen onze schouders er niet over ophalen. Het is tijd om in actie te komen, voor politici maar ook als consument. Bekijk hieronder hoe de president van de Verenigde Staten Emmanuel Macron (president van Frankrijk
) schoffeert.
Verslaggever: “Wat vindt u van Macron, die heeft laten weten niet mee te doen aan die vredesraad?”
Trump
: “Niemand wil hem en hij is toch over een paar maanden geen president van Frankrijk
meer. Ik leg 200 procent invoerheffing op zijn wijn en champagne, dan sluit hij zich vanzelf aan.”
Voormalig Telegraaf-hoofdredacteur Sjuul Paradijs is helemaal klaar met Amerika en zijn president. Op X zegt hij over Trump
: “De man is doorgeslagen, gedrogeerd door macht en onkunde. Ik begrijp de terughoudendheid van politici, maar ook wij als consumenten moeten nu een vuist maken. Stop aankopen big tech, niet reizen naar USA, niet voetballen, kappen met fastfood.”