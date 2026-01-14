ECONOMIE
Tsjechisch defensiebedrijf CSG wil beursnotering op Damrak

Economie
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 10:34
anp140126074 1
PRAAG (ANP/BLOOMBERG) - Defensiebedrijf Czechoslovak Group (CSG) wil in de komende weken naar de beurs van Amsterdam. De in Praag gevestigde wapenproducent is van plan voor 750 miljoen euro aan nieuwe aandelen te verkopen op het Damrak. Ook wil een aandeelhouder al bestaande aandelen verkopen. Ingewijden spraken onlangs tegenover persbureau Bloomberg de verwachting uit dat het bedrijf met de beursnotering minstens 3 miljard euro zou kunnen ophalen.
CSG is naar eigen zeggen een van de snelst groeiende defensiebedrijven in Europa. Het produceert onder meer pantservoertuigen en munitie en levert die aan veel NAVO-landen. Ook is het een belangrijke leverancier voor Oekraïne: in de eerste negen maanden van 2025 was de verkoop aan dat land goed voor een kwart van de omzet. Die was 4,5 miljard euro in de eerste drie kwartalen.
De koersen van defensiebedrijven zitten sinds begin 2025 in de lift, nadat Europese overheden plannen hadden aangekondigd hun defensie-uitgaven op te schroeven.
