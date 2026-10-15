ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

TSMC boekt opnieuw recordwinst door sterke vraag naar AI-chips

Economie
door anp
anp151026080 1
Volg ons op Google Nieuws
HSINCHU (ANP/BLOOMBERG) - Het Taiwanese TSMC, 's werelds grootste producent van geavanceerde chips voor AI-toepassingen, heeft in het derde kwartaal van 2026 opnieuw een recordwinst geboekt. Het is het zesde kwartaal op rij dat de belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML een recordwinst heeft behaald.
TSMC, dat chips maakt voor grote bedrijven als Nvidia en Apple, zag de nettowinst met 69 procent stijgen tot 763,1 miljard Taiwanese dollar (ruim 21 miljard euro) in de afgelopen drie maanden. De winst viel hoger uit dan kenners hadden verwacht. Eerder deze maand maakte TSMC al een sterker dan verwachte omzetgroei van 51 procent over het derde kwartaal bekend.
TSMC ziet de omzetgroei al twee kwartalen op rij versnellen en heeft de uitbreiding van zijn productiecapaciteit verder opgevoerd. Het bedrijf verwacht dit jaar een recordbedrag van 64 miljard Amerikaanse dollar aan kapitaalinvesteringen te doen en werkt momenteel aan de bouw en inrichting van ongeveer twintig nieuwe fabrieken, zowel in eigen land als in het buitenland.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-14 om 07.13.55

Zondag gaat de klok een uur terug: deze apparaten moet je zelf nog verzetten

monteur_cv_ketel

Valt je cv-ketel deze winter uit? Dan mag je nog gewoon een nieuwe ketel nemen, maar bij een ketel van 12 jaar of ouder is dat niet altijd slim

61160634_m

Kristallen glazen van je oma in de kast? Zoveel zijn ze nu waard

benzine en diesel weer onder de 2 euro per liter1668774732

Nu al recordprijzen aan de pomp, en vanaf 2028 komt er per liter benzine ruim 27 cent bij: dit kost het jou per volle tank

cartoon_ah_cyberincident_AI

Google, de Rijksrecherche en nu ook AH: deze terugbelnummers horen op een briefje naast je telefoon

184123418_m

Europa koopt nog steeds Russisch gas: waarom, en wat de stop op 1 januari met je gasrekening doet

Loading