Leerlingen omgekomen bij instorting school Pakistan

ISLAMABAD (ANP) - Zeker twintig leerlingen zijn in Pakistan om het leven gekomen toen het dak van een school instortte. Het ziekenhuis meldt dat het gaat om kinderen van 13 jaar oud en jonger, schrijft de krant Dawn.

Bij de instorting in een privéschool in Pesjawar kwam ook een docente om het leven. Het Pakistaanse Geo TV meldt dat daarnaast een twintigtal kinderen gewond raakte. Reddingswerkers zoeken in het puin naar andere slachtoffers.

Dergelijke instortingen komen volgens de krant vaak voor in Pakistan. Dat heeft vooral te maken met het gebruik van kwalitatief slecht bouwmateriaal en slechte veiligheidsnormen.

In juli kwamen drie meisjes om het leven toen een muur van een basisschool instortte bij Umerkot. En in diezelfde maand kwam ook een kind om het leven toen een dak naar beneden kwam in een schoolgebouw dat in aanbouw was in Lahore.