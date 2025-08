TSMC ontdekt mogelijk lek van geavanceerde chiptechnologie

TAIPEI (ANP/BLOOMBERG) - Het Taiwanese TSMC, 's werelds grootste chipfabrikant, heeft een mogelijk lek van bedrijfsgeheimen ontdekt met betrekking tot zijn geavanceerde chiptechnieken. De maker van chips voor onder meer Apple heeft al maatregelen genomen tegen personeel dat verantwoordelijk wordt geacht.

Dinsdag meldde de Japanse krant Nikkei dat TSMC meerdere werknemers had ontslagen die ervan werden verdacht vertrouwelijke informatie over de ontwikkeling van 2-nanometerchips te hebben willen bemachtigen. Die volgende generatie halfgeleiders gaat in de tweede helft van dit jaar in massaproductie en zal uiteindelijk een groot aantal apparaten aandrijven, van smartphones tot apparatuur voor de ondersteuning van kunstmatige intelligentie (AI).

TSMC, een grote klant van de Nederlandse chipmachinemaker ASML, stelt een intern onderzoek te hebben uitgevoerd en het probleem "vroeg" te hebben geïdentificeerd. Ook zijn juridische stappen genomen. Over de mogelijke schade is niets bekendgemaakt.