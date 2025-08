Dode bij brand in woning Leidschendam, politie doet onderzoek

LEIDSCHENDAM (ANP) - Bij een brand in een woning in Leidschendam is in de nacht van maandag op dinsdag een dode gevonden, meldt de politie. De brand woedde op de derde verdieping van een flat aan de Gravin Juliana van Stolberglaan.

De politie zegt nog niets over de identiteit van het slachtoffer. Wat er is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.

Het vuur ontstond rond 02.30 uur en was volgens de brandweer lastig onder controle te krijgen. Rond 04.00 uur lukte dat alsnog. Voor zover bekend zijn er geen andere slachtoffers.