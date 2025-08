Sprinter Groenewegen naar wielerploeg Unibet Tietema Rockets

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse wielerploeg Unibet Tietema Rockets heeft met Dylan Groenewegen een grote naam binnengehaald. De zesvoudig etappewinnaar in de Tour de France komt na dit seizoen over van de Australische ploeg Team Jayco AlUla, waar zijn contract na vier jaar afloopt.

Oprichter en youtuber Bas Tietema heeft grote ambities met de ploeg, die vorig jaar in de Amstel Gold Race debuteerde in een WorldTour-koers. Het uiteindelijke doel is om de Tour de France te rijden, waar de 32-jarige Groenewegen dit jaar geen rol van betekenis speelde in de massasprints. Vorig jaar won de Amsterdammer nog wel een rit in de Tour.