TSMC steekt 100 miljard dollar extra in Amerikaanse chipfabrieken

TAIPEI (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Het Taiwanese chipconcern TSMC is van plan om 100 miljard dollar extra uit te trekken voor de uitbreiding van zijn Amerikaanse chipactiviteiten. Hiermee komt de leverancier van grote bedrijven als Apple en Nvidia tegemoet aan eerdere toezeggingen uit een deal tussen Washington en de Taiwanese overheid om productie van halfgeleiders naar Amerikaanse bodem te halen.

Volgens TSMC gaat het geld naar de Amerikaanse staat Arizona. Daar worden minstens vier fabrieken gebouwd, heeft TSMC-topman CC Wei gezegd bij de presentatie van de kwartaalcijfers van zijn bedrijf. Door het extra geld is met de investeringsplannen van TSMC in de VS in totaal nu 265 miljard dollar gemoeid.

TSMC, een belangrijke klant van het Nederlandse ASML, profiteert volop van de toegenomen vraag naar chips door de wereldwijde opmars van kunstmatige intelligentie. De kwartaalwinst in de voorbije periode kwam ruim 77 procent hoger uit dan een jaar terug, op omgerekend 22 miljard dollar. Daarmee was sprake van een record.