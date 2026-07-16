AEX-index voorzichtig omhoog na slotrecord

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag licht hoger geopend. Beleggers deden het rustig aan na het nieuwe slotrecord van de hoofdindex een dag eerder. De aandacht bleef uitgaan naar de oorlog in het Midden-Oosten, na de aanhoudende aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Ondanks die aanvallen hopen beleggers op verdere onderhandelingen tussen de twee partijen.

De Amerikaanse president Donald Trump zei woensdag nog dat Iran bereidheid tot onderhandelen had getoond en een deal wil sluiten. Een week eerder verklaarde Trump dat het voorlopige vredesakkoord tussen de twee landen wat hem betreft voorbij is. Sindsdien voeren de VS weer aanvallen uit op Iran en bestookt Iran Amerikaanse doelen in de regio.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 1100,77 punten. De index steeg woensdag 0,7 procent tot een slotrecord van 1097,90 punten. Eerder op die dag kwam de hoofdgraadmeter al voor het eerst in de geschiedenis boven de 1100 punten uit.