TUI zoekt naar vluchten voor honderden gestrande reizigers

Economie
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 11:22
anp070326072 1
DEN HAAG (ANP) - Reisorganisatie TUI kan nog niet zeggen wanneer gestrande reizigers in het Midden-Oosten en het Verre Oosten naar huis kunnen. Inmiddels zijn al honderden reizigers terug, maar er zitten er ook nog honderden vast, zegt een woordvoerster van TUI.
"We zijn heel druk bezig om iedereen terug naar huis te halen. Dat geldt zowel voor mensen in het Midden-Oosten als voor reizigers uit het Verre Oosten die Dubai als hub gebruiken. Het is echter gecompliceerd, want een terugkeer via Dubai is op dit moment niet veilig", aldus de zegsvrouw.
Er wordt "naarstig gezocht" naar alternatieve vluchtmogelijkheden die via andere routes dan Dubai gaan, maar die zijn schaars en volgeboekt. Dat komt omdat veel mensen proberen te vertrekken. "Er zijn weinig stoelen beschikbaar. Ik begrijp helemaal dat deze mensen graag terug willen, daar werken wij keihard aan."
