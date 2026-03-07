Atleet Kerley twee jaar geschorst door ontbreken locatiegegevens

MONACO (ANP) - De Amerikaanse atleet Fred Kerley (30) is voor twee jaar geschorst vanwege het verkeerd invullen van locatiegegevens. De voormalig wereldkampioen op de 100 meter verzuimde volgens de integriteitscommissie van de wereldatletiekbond in 2024 drie keer om zijn locatiegegevens juist aan te leveren voor dopingcontroles. Kerley was sinds augustus al voorlopig geschorst, waardoor zijn schorsing loopt tot augustus 2027.

Door de sanctie vervallen alle resultaten van de Amerikaan van na 6 december 2024. Ook verliest hij prijzengeld en behaalde titels in die periode. Zijn bronzen medaille van de Olympische Spelen in Parijs, in de zomer van 2024, blijft wel staan. Kerley werd in 2022 in de Amerikaanse stad Eugene wereldkampioen op de 100 meter. Ook werd hij met de Amerikaanse estafetteploeg 4x100 meter twee keer wereldkampioen. Zijn beste olympische resultaat was zilver in Tokio in 2021.