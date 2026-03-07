Azerbeidzjan: Iran wil aanslagen plegen op Joodse doelen

Azerbeidzjan beschuldigt de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) ervan pogingen te doen om aanslagen te plegen op de Israëlische ambassade, een synagoge en een leider van een oude Joodse gemeenschap in Azerbeidzjan.

Ook de belangrijke oliepijpleiding die van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe via Georgië naar de Turkse havenstad Ceyhan loopt, zou doelwit zijn geweest van "terroristische sabotage". Volgens de staatsveiligheidsdienst zijn de aanslagen verijdeld en zijn arrestaties verricht. De pijpleiding Bakoe-Tbilisi-Ceyhan (BTC) is goed voor een derde van de olie-import van Israël.

Azerbeidzjan onderhoudt al heel lang goede betrekkingen met Israël en de twee landen werken samen op onder meer het gebied van defensie, inlichtingen en energie. Na de in 2023 losgebarsten Gaza-crisis was Azerbeidzjan het enige islamitische land dat Israël steunde. De twee hebben een zogenoemd strategisch partnerschap.

Bakoe heeft deze week Iran er ook van beschuldigd drones te hebben afgevuurd op een grensregio.