Tien maanden voor orale seks met dronken vrouw, dood niet bewezen

ALKMAAR (ANP) - De rechtbank in Alkmaar heeft donderdag de 33-jarige Sebastiën van de B. uit Anna Paulowna veroordeeld tot tien maanden cel. De man heeft volgens de rechtbank op 12 augustus 2022 zijn vriendin (21) orale seks met hem laten hebben terwijl zij buiten kennis was door overmatig drankgebruik. Volgens het Openbaar Ministerie is zij in de penis van de man gestikt, maar dit gevolg acht de rechtbank niet bewezen.

De rechtbank verklaarde alleen bewezen dat Van de B. zich schuldig heeft gemaakt aan het seksueel binnendringen van een in onmacht verkerend persoon. Het slachtoffer overleed twee dagen later. Dit kan ook het gevolg zijn geweest van een alcoholvergiftiging. Omdat niet vaststaat dat de orale seks tot haar dood heeft geleid, sprak de rechtbank de verdachte op dit onderdeel vrij. Daardoor viel de straf twintig maanden lager uit dan geëist door het OM.