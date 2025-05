Turkse inflatie koelt licht af tot net onder 38 procent

ANKARA (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De kosten van het levensonderhoud in Turkije zijn in april iets minder sterk opgelopen dan een maand eerder. De inflatie in het land bedroeg afgelopen maand 37,9 procent, tegen 38,1 procent in maart, meldde het Turkse statistiekbureau. De inflatie koelde daarmee voor de elfde maand op rij af en beweegt zich rond het laagste niveau in ongeveer twee jaar.

Turkije kampt al sinds 2019 met een zeer hoge inflatie, waardoor het leven voor miljoenen mensen in het land steeds duurder is geworden. De inflatie in Turkije overschreed in mei 2024 nog de 75 procent, maar is sinds juni afgenomen. De officiële inflatiecijfers worden echter betwist door onafhankelijke economen van de Inflation Research Group (ENAG). Zij stellen dat de consumentenprijzen afgelopen maand met bijna 74 procent op jaarbasis zijn gestegen.