Griekspoor zakt plaats op wereldranglijst, Ruud stijgt flink

MADRID (ANP) - Tallon Griekspoor is één plaats gezakt op de wereldranglijst. De beste tennisser van Nederland staat nu op de 35e positie van de mondiale tennisladder. Griekspoor werd in de tweede ronde van het masterstoernooi van Madrid uitgeschakeld door de latere finalist Jack Draper uit Groot-Brittannië.

Botic van de Zandschulp steeg drie plaatsen en staat 85e. Jesper de Jong bleef staan op de 93e positie.

Draper nam door zijn finaleplaats in Madrid de vijfde plaats op de ATP-ranking over van de Serviër Novak Djokovic. Casper Ruud die het toernooi van Madrid won, steeg acht plaatsen. De Noor staat nu zevende op de lijst die wordt aangevoerd door Jannik Sinner. De dopingschorsing van de Italiaan is op 5 mei afgelopen.