Politie bekeurt Friese boeren voor trekkers op de snelweg

WIJNALDUM (ANP) - De boeren die maandagavond in het noorden van Friesland op de A31 reden, krijgen een bekeuring, zegt de politie. Op de snelweg rijden met een landbouwvoertuig is niet toegestaan. De boeren waren de snelweg opgegaan na een protestactie in Sexbierum tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

Bij een deel van de trekkers waren de kentekens afgeplakt. De politie probeert nog te achterhalen van wie deze trekkers zijn, zegt een woordvoerder. Kentekens afplakken is verboden.

Bij andere boerenprotesten dit jaar waren ook kentekens afgeplakt. Zo blokkeerden ongeveer tachtig tractoren op 30 juli de A35 bij Almelo. Toen kon de politie achteraf geen boetes uitdelen, omdat alle kentekens waren afgeplakt.