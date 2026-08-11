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Politie bekeurt Friese boeren voor trekkers op de snelweg

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 17:34
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WIJNALDUM (ANP) - De boeren die maandagavond in het noorden van Friesland op de A31 reden, krijgen een bekeuring, zegt de politie. Op de snelweg rijden met een landbouwvoertuig is niet toegestaan. De boeren waren de snelweg opgegaan na een protestactie in Sexbierum tegen het stikstofbeleid van het kabinet.
Bij een deel van de trekkers waren de kentekens afgeplakt. De politie probeert nog te achterhalen van wie deze trekkers zijn, zegt een woordvoerder. Kentekens afplakken is verboden.
Bij andere boerenprotesten dit jaar waren ook kentekens afgeplakt. Zo blokkeerden ongeveer tachtig tractoren op 30 juli de A35 bij Almelo. Toen kon de politie achteraf geen boetes uitdelen, omdat alle kentekens waren afgeplakt.
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