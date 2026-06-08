Twee Marokkaanse banken schikken voor 175 miljoen met Belgisch OM

BRUSSEL (ANP) - Twee Marokkaanse banken hebben een schikking getroffen van 175 miljoen euro met het Openbaar Ministerie in Brussel. De Banque Centrale Populaire en haar dochteronderneming Banque Chaabi du Maroc werden verdacht van het uitvoeren van illegale bank-, krediet- en verzekeringsactiviteiten, meldt het parket.

Het onderzoek richtte zich op illegale activiteiten tussen begin 2003 en eind 2022. Volgens Belgische media zouden onder meer huiszoekingen zijn gedaan bij panden van de banken in Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Borgerhout.

De banken zouden onder meer illegale hypotheken, betaaldiensten en consumentenkrediet hebben verstrekt. Ook zouden ze illegaal hebben bemiddeld tussen bank- en beleggingsdiensten en verzekeringsdiensten. De opbrengst van de misdrijven zou zijn verduisterd.

De verdachtmakingen golden ook voor drie bestuurders van de banken. Met het treffen van de schikking betekent dit dat niemand wordt veroordeeld. Ook is er geen schuldverklaring gedaan.