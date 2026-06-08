Ecologische tuintruc: zo rekent de natuur af met deze groene veelvraten

Je pakt ’s ochtends je fiets en voelt direct dat er iets niet klopt. Een plakkerig laagje op je handvatten, alsof iemand er limonade overheen heeft gegooid. Grote kans dat bladluizen de boosdoener zijn. De kleine insecten kunnen in korte tijd complete planten koloniseren en leegvreten. En daarbij laten ze een spoor van kleverige honingdauw achter.

Bladluizen verstieren het feestje iedere voorjaar en zomer weer voor veel tuinliefhebbers. De beestjes planten zich in een razend tempo voort en vreten hun buikjes rond met alle mooie plantjes die je vorig weekend bij het tuincentrum hebt gehaald.

Ware plaag

Een vrouwtje kan tientallen nakomelingen krijgen, die vervolgens binnen een week zelf alweer vruchtbaar zijn. Zeker tijdens warme en droge periodes is een kleine groep in staat om uit te groeien tot een ware plaag.

De schade is snel zichtbaar. Jonge bladeren krullen om, verkleuren en voelen plakkerig aan. Hoewel een gezonde plant meestal niet direct sterft door bladluizen, is het zeker geen prettig gezicht.

Honingdauw

Dat plakkerige laagje heeft overigens een naam: honingdauw. Tijdens het opzuigen van plantensappen scheiden bladluizen deze zoete substantie uit. Mieren zijn er dol op en daarom trekken beide soorten vaak samen op in de tuin

Hoe kom je van die groene monstertjes af? Goed nieuws voor iedereen die zijn planten liever niet met chemische middelen behandelt. Volgens meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline heeft de natuur namelijk al een uitstekend verdedigingssysteem klaarstaan.

"Wie slim is, zet de natuur aan het werk", zegt Willemsen in Metro. Bladluizen staan namelijk op het menu van tal van insecten. Lieveheersbeestjes, oorwormen, kevers, wantsen en diverse vliegen- en wespenlarven helpen allemaal mee om de populatie onder controle te houden.

Lieveheersbeestje

De absolute kampioen is de larve van het lieveheersbeestje. Zo’n onverzadigbare jager werkt moeiteloos meer dan honderd bladluizen per dag naar binnen. Ook vogels leveren een belangrijke bijdrage, vooral wanneer ze hun jongen voeren.

Is de plaag toch uit de hand gelopen? Dan kunnen tuiniers zelf een handje helpen. Een stevige straal water spoelt veel bladluizen al van de plant. Het helpt om zwaar aangetaste bladeren te verwijderen. Wie extra hulp wil inschakelen, kan zelfs larven van lieveheersbeestjes kopen bij tuincentra.