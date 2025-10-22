Tweede langste 'shutdown' ooit dreigt economie VS te ontwrichten

WASHINGTON (ANP) - De voortslepende sluiting van de Amerikaanse overheid, die inmiddels de 22e dag ingaat, is de op een na langste in de geschiedenis geworden. Alleen de 'shutdown' van 35 dagen tijdens de eerste termijn van president Donald Trump duurde langer.

Veel overheidsdiensten in de VS lijden sinds begin oktober onder de overheidssluiting, omdat een nieuwe begroting voor hun financiering niet tijdig werd goedgekeurd. Naar verwachting neemt de economische ontwrichting door de shutdown deze week toe. Dit komt doordat overheidsmedewerkers die eerder deze maand slechts gedeeltelijk betaald werden, vrijdag hun volledige loon niet ontvangen.

Het Witte Huis waarschuwde ook dat het misschien niet in staat is bepaalde boekhoudtrucs te gebruiken om het leger door te betalen en ervoor te zorgen dat voedselhulp volgende maand beschikbaar blijft. Doordat veel overheidsinstellingen gesloten zijn, worden veel belangrijke cijfers over de Amerikaanse economie uitgesteld.