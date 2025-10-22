ECONOMIE
Zelensky in Noorwegen voor gesprek met premier Støre

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 12:09
OSLO (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in de Noorse hoofdstad Oslo aangekomen. Hij heeft daar een ontmoeting met premier Jonas Gahr Støre, meldt zijn regering. Waar de ontmoeting over gaat, is niet bekendgemaakt.
Noorwegen heeft Oekraïne beloofd tussen 2023 en 2030 voor 275 miljard kroon (ruim 23 miljard euro) aan militaire en civiele steun te verlenen. Woensdag kondigde het land aan dat uit die pot 1,5 miljard kroon (bijna 130 miljoen euro) wordt vrijgemaakt om te helpen met de inkoop van gas. Zo wil Noorwegen Oekraïne de winter door helpen.
Later woensdag reist Zelensky door naar Zweden, waar hij ook een afspraak heeft met de premier. Volgens het kantoor van Ulf Kristersson gaan ze naar de stad waar defensieproducent Saab is gevestigd. "Na hun ontmoeting zullen Kristersson en Zelensky een gezamenlijke persconferentie houden voor een aankondiging op het gebied van defensie-export", aldus de Zweedse regering.
