FNP komt met skûtsje aan in Den Haag en eist aandacht voor regionale problemen

Lijsttrekker van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) Aant Jelle Soepboer is met een skûtsje aangekomen in Den Haag om aandacht te vragen voor de regio. "Als Den Haag niet bereid is om naar ons te komen, dan komen wij wel naar Den Haag", zei Soepboer, die hoopt een zetel te behalen bij de verkiezingen volgende week.

Een skûtsje is een boot die vroeger werd gebruikt om vracht te vervoeren. Tegenwoordig zijn ze vooral bekend van de race skûtsjesilen in Friesland in de zomer. "Vroeger werden dingen vervoerd zoals turf, vandaag is onze lading het geluid van de regio", aldus Soepboer.

Het steekt Soepboer dat er deze campagne nauwelijks aandacht is voor regionale problemen. Hij noemt de verzakte huizen in Groningen door aardbevingsschade en de waterschade in Valkenburg na de overstroming van vier jaar geleden als voorbeelden.