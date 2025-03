Tweedehands-webshops geven klanten te weinig info over rechten

BRUSSEL (ANP) - Ongeveer de helft van de webshops die tweedehandsproducten verkopen informeert klanten onvoldoende over hun rechten als koper. Dat heeft de Europese Commissie vrijdag bekendgemaakt na een controle in samenwerking met consumentenrechtenclubs uit 25 EU-lidstaten en IJsland en Noorwegen. In totaal werden 356 onlineverkopers onderzocht, waarvan bleek dat mogelijk 185 de EU-consumentenwetgeving overtreden.

Uit de controle kwam onder andere naar voren dat 40 procent van de onlineverkopers consumenten onduidelijk informeert over hun herroepingsrecht. Dat is bijvoorbeeld het recht om een product binnen veertien dagen kosteloos te retourneren zonder opgaaf van reden.