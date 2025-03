Aanklagers: verdachte Mannheim vroeg politie om hem te doden

MANNHEIM (RTR/DPA) - De verdachte van het inrijden op een menigte in het Duitse Mannheim, waardoor twee doden vielen, vroeg agenten hem te doden. Aanklagers hebben dat vrijdag bekendgemaakt.

Aanklagers maakten eerder bekend dat de man mogelijk psychisch ziek is. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief.

De 40-jarige Duitser schoot zich voor zijn aanhouding met een losse flodder in zijn mond. De man werd na zijn arrestatie gewond naar het ziekenhuis gebracht. Uit onderzoek tot dusver is niet gebleken dat de man een wapenvergunning had. De man is aangeklaagd voor moord, poging tot moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel. Bij het incident van maandag vielen ook elf gewonden.