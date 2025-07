Windluwe maanden zitten energieleverancier Eneco dwars

ROTTERDAM (ANP) - Eneco heeft het afgelopen boekjaar een lagere omzet en winst geboekt. De energieleverancier verkocht stroom voor lagere prijzen dan een jaar eerder. Ook was aan het einde van het boekjaar tot eind maart weinig wind, waardoor windmolenparken minder stroom produceerden.

De omzet daalde met bijna 12 procent tot iets meer dan 7,2 miljard euro. Daarop boekte Eneco een winst na belastingen van 245 miljoen euro, tegenover 368 miljoen euro een jaar eerder.

Deels kwam dat doordat in de eerste drie maanden van dit jaar weinig wind was. Volgens topman As Tempelman ging het zelfs om het slechtste kwartaal sinds 1980. De precieze invloed op de resultaten van de windluwe maanden geeft Eneco niet, maar volgens Tempelman hebben weerseffecten voor tientallen miljoenen euro's impact.

Het bedrijf was ook meer kwijt aan rente. De winst viel ook lager uit doordat Eneco een jaar eerder profiteerde van de verkoop van zijn belang in een windpark.