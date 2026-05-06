Cruisepassagier die in Düsseldorf wordt behandeld is 'stabiel'

DÜSSELDORF (ANP) - De toestand van de opvarende van de MV Hondius die wordt opgevangen door het academische ziekenhuis UKD in Düsseldorf is "stabiel". Dat meldt de brandweer van de Duitse stad, die betrokken is bij het vervoer van de cruiseschippassagier van Schiphol naar Düsseldorf. Er zijn "geen symptomen van een infectie", aldus de brandweer in een verklaring.

De vlucht met de opvarende kwam woensdag iets voor 20.00 uur aan op Schiphol. Vermoedelijk gaat het om een 65-jarige Duitse die nauw verwant is aan een Hondius-passagier die begin deze maand op het cruiseschip overleed. De brandweer zegt in de verklaring niets over de identiteit van de persoon die in Düsseldorf wordt behandeld.

Een andere passagier van de evacuatievlucht uit Kaapverdië werd naar het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gebracht. Naast deze twee evacués is er nog een derde opvarende van het cruiseschip geëvacueerd met een tweede medische vlucht. Dat toestel is vooralsnog gestrand op Gran Canaria.