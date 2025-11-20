Twijfels over AI toch niet weg op Wall Street na cijfers Nvidia

NEW YORK (ANP) - Het sentiment onder beleggers op Wall Street heeft donderdag in de loop van de handelsdag een ommezwaai gemaakt. De resultaten van het Amerikaanse chipconcern Nvidia zorgden aanvankelijk voor opluchting bij beleggers. Maar Wall Street sloot uiteindelijk met verliezen, mede ingegeven door twijfels over de vraag of de Federal Reserve de rente in december zal verlagen.

Nvidia, de grootste verkoper van AI-chips ter wereld, presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Ook bleef het bedrijf optimistisch over de vooruitzichten voor de komende maanden. Nvidia steeg aanvankelijk ruim 5 procent. Maar het aandeel ging toch 3 procent lager de dag uit.

Op de beurzen werd de afgelopen tijd al veel getwijfeld of de waarderingen van de grote chip- en techbedrijven zoals Nvidia niet te hard waren gestegen door de hooggespannen verwachtingen rond AI. "De resultaten van Nvidia, hoewel positief, waren niet voldoende om de twijfels weg te nemen", zei een deskundige van Wells Fargo Investment Institute tegen persbureau Bloomberg.

Overheidsrapport werkgelegenheid

De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent lager op 45.752,26 punten. De brede S&P 500-index verloor 1,6 procent tot 6538,76 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 2,2 procent naar 22.078,05 punten.

Donderdag werd ook een langverwacht overheidsrapport over werkgelegenheid vrijgegeven, waaruit bleek dat de groei van de werkgelegenheid in de VS in september toenam, terwijl het werkloosheidspercentage iets steeg. De gegevens suggereerden dat de arbeidsmarkt tekenen van stabilisatie vertoonde voorafgaand aan de shutdown van de overheid. De cijfers komen een dag nadat de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve een verdeeld bestuur lieten zien over de vraag of de rente opnieuw moet worden verlaagd.

Jeffrey Epstein

Ook Verizon leverde aan beurswaarde in, met 1 procent na een ruim 7 procent hoger begin van de dag. Het telecombedrijf kondigde aan meer dan 13.000 banen te schrappen, terwijl het probeert zijn kosten te verlagen.

JPMorgan Chase verloor verder bijna 2 procent. De invloedrijke Democratische senator Ron Wyden riep op tot een onderzoek naar de relatie tussen de grote bank en de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. JPMorgan heeft volgens hem mogelijk opzettelijk meer dan 1 miljard dollar aan verdachte transacties van Epstein niet aangekaart.

Walmart ging wel meer dan 6 procent vooruit. De grootste supermarktketen ter wereld presteerde afgelopen kwartaal beter dan voorzien en verhoogde opnieuw de jaarverwachtingen.