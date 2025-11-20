Bloomberg: Duitsland overweegt verkoop genationaliseerd Uniper

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - Duitsland bereidt zich voor op een mogelijke verkoop van het genationaliseerde energieconcern Uniper, dat ook in Nederland elektriciteitscentrales heeft. Dit zou een van de grootste privatiseringen van Duitsland ooit kunnen worden, nu de regering in Berlijn afstapt van het idee om het nutsbedrijf te fuseren met de door de staat gesteunde gasreus SEFE. Dat meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Uniper leed in 2022 nog tientallen miljarden euro's verlies doordat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom langlopende leveringscontracten niet meer nakwam na de inval van Rusland in Oekraïne. Berlijn redde het bedrijf vervolgens met meer dan 30 miljard euro. SEFE, de voormalige Europese handels- en leveringstak van Gazprom, werd ook overgenomen door de Duitse overheid. Volgens de bronnen van Bloomberg staat de overheid nu op het punt een besluit te nemen om Uniper en SEFE afzonderlijk te verkopen.