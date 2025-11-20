Krant: senator VS wil onderzoek naar banden JPMorgan en Epstein

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse senator Ron Wyden roept op tot een onderzoek naar de relatie tussen JPMorgan Chase en de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. De grote bank zou opzettelijk meer dan 1 miljard dollar aan verdachte transacties van Epstein niet hebben aangekaart. Dat schrijft The New York Times, met verwijzing naar een rapport dat Wyden heeft opgesteld op basis van recent vrijgegeven rechtbankstukken.

De bank zou in rapportages eerder wel 4,3 miljoen dollar aan verdachte transacties hebben opgevoerd. Maar het concern wachtte tot na de arrestatie van Epstein en zijn overlijden in 2019 voordat het met rapportages kwam voor nog eens 1,3 miljard aan verdachte transacties.

JPMorgan Chase heeft eerder herhaaldelijk gezegd spijt te hebben van de omgang met Epstein, die jarenlang klant was. Naar eigen zeggen had de bank alles gedaan wat zij kon met de informatie die zij destijds had. Enkele jaren terug schikte de bank ook al voor honderden miljoenen dollars met slachtoffers van Epstein.