Uber boekt meer omzet en koopt voor miljarden eigen aandelen

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Uber Technologies heeft de omzet en winst zien stijgen in het tweede kwartaal van dit jaar. De resultaten vielen beter uit dan kenners hadden verwacht. Om aandeelhouders te belonen gaat de taxi- en bezorgdienst voor 20 miljard dollar (ruim 17 miljard euro) aan eigen aandelen inkopen.

De opbrengsten uit onder meer taxiritjes en bezorgde maaltijden kwamen in het afgelopen kwartaal uit op bijna 47 miljard dollar. Dat is een stijging van 17 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Daaraan hield Uber een omzet van 10,7 miljard dollar over, een stijging van 18 procent. De nettowinst bedroeg bijna 1,4 miljard dollar, tegen iets meer dan 1 miljard dollar een jaar eerder.

Het aantal actieve gebruikers op het platform steeg met 15 procent tot 180 miljoen. De gebruikers boekten ongeveer 3,3 miljard trips, 18 procent meer dan een jaar geleden.