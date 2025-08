EU roept op tot nieuwe dialoog over kernwapens

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie roept op tot een nieuwe dialoog over kernwapens nu Rusland weer dreigt met dergelijke wapens en de Verenigde Staten daarop reageren. Brussel benadrukt dat de laatste controlemogelijkheid voor de beheersing van kernwapens, het zogenoemde New START-verdrag, komende februari afloopt.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas waarschuwt voor een "zeer verontrustende trend". Ze ziet onverantwoordelijke dreigementen, ondoorzichtige uitbreidingen van nucleaire arsenalen en meer landen die kernwapens willen hebben. De Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd nucleaire onderzeeërs richting Rusland te sturen nadat de Russische oud-president Dmitri Medvedev had gezinspeeld op de inzet van kernwapens in hun conflict over Oekraïne.

Kallas komt met haar oproep omdat het tachtig jaar geleden is dat Amerikaanse kernbommen werden afgeworpen op de Japanse steden Hiroshima (6 augustus 1945) en Nagasaki (drie dagen later). "De wereld mag deze tragedies nooit herhalen."