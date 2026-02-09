ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Uber gebruikt technologie Adyen voor Uber-kiosken op vliegvelden

Economie
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 7:57
anp090226059 1
AMSTERDAM (ANP) - Uber komt wereldwijd met eigen Uber-kiosken die draaien op technologie van het Nederlandse Adyen. Ze komen onder meer op grote luchthavens en in hotels. Om dit mogelijk te maken breiden de Amerikaanse taxi-app en het betalingsbedrijf hun samenwerking uit, werd maandag naar buiten gebracht.
Adyen verwerkt betalingstransacties voor grote concerns als Facebook-moederbedrijf Meta, H&M en eBay, maar ook voor bijvoorbeeld de Bijenkorf en het Rijksmuseum. Met Uber wordt al sinds 2012 samengewerkt. Het Amerikaanse concern heeft besloten Adyens technologie nog meer in te zetten.
De eerste Uber-kiosk werd eind vorig jaar al geopend op LaGuardia Airport in New York. Komende maanden wil Uber er nog meer plaatsen. Reizigers kunnen met zo'n kiosk een Uber-rit boeken zonder meteen gebruik te hoeven maken van hun telefoon. De kiosk print dan een bon met de ritgegevens.
Uber gaat Adyens technologie ook inzetten om extra betaalmethoden aan te kunnen bieden. Financiële details van de overeenkomst met het Nederlandse bedrijf zijn niet bekendgemaakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546517683

Deze 2 irritante gewoontes zijn eigenlijk een teken van intelligentie

192282705_m

The Economist: waarom de dollar nog veel dieper zal vallen

shutterstock_169576067

Vezels, carotenoïden en vitaminen: de vergeten voedingsstoffen die je brein scherp houden op latere leeftijd

106192975-15538613-image-a-1_1770495212711 (1)

Hoe mijn lerares Josef Mengele verborgen hield voor nazi-jagers - en waarom.

shutterstock_2652253845

Waarom zou je een BH dragen? En waarom niet?

282726994_m

10 dingen die je moet weten over brood

Loading