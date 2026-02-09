Uber gebruikt technologie Adyen voor Uber-kiosken op vliegvelden

AMSTERDAM (ANP) - Uber komt wereldwijd met eigen Uber-kiosken die draaien op technologie van het Nederlandse Adyen. Ze komen onder meer op grote luchthavens en in hotels. Om dit mogelijk te maken breiden de Amerikaanse taxi-app en het betalingsbedrijf hun samenwerking uit, werd maandag naar buiten gebracht.

Adyen verwerkt betalingstransacties voor grote concerns als Facebook-moederbedrijf Meta, H&M en eBay, maar ook voor bijvoorbeeld de Bijenkorf en het Rijksmuseum. Met Uber wordt al sinds 2012 samengewerkt. Het Amerikaanse concern heeft besloten Adyens technologie nog meer in te zetten.

De eerste Uber-kiosk werd eind vorig jaar al geopend op LaGuardia Airport in New York. Komende maanden wil Uber er nog meer plaatsen. Reizigers kunnen met zo'n kiosk een Uber-rit boeken zonder meteen gebruik te hoeven maken van hun telefoon. De kiosk print dan een bon met de ritgegevens.

Uber gaat Adyens technologie ook inzetten om extra betaalmethoden aan te kunnen bieden. Financiële details van de overeenkomst met het Nederlandse bedrijf zijn niet bekendgemaakt.