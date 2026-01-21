Ubisoft reorganiseert en schrapt nieuwe Prince of Persia-game

PARIJS (ANP) - Ubisoft reorganiseert en schrapt zes games die in ontwikkeling waren, waaronder Prince of Persia The Sands of Time. Het Franse gamebedrijf zegt zo geld vrij te willen maken om beter te kunnen concurreren op de markt voor hoogwaardige videospellen. Om diezelfde reden sluit Ubisoft studio's in Canada en Zweden.

Ubisoft noemt geen namen van de andere vijf games waarvan de ontwikkeling stopt. Om de organisatie te vereenvoudigen, wordt het bedrijf opgedeeld in vijf "creatieve huizen". Medewerkers moeten in de regel ook weer vijf dagen per week op de werkvloer zijn. Die veranderingen zouden voor "snellere, gedecentraliseerde besluitvorming" zorgen en zo vernieuwing aanjagen.

Het bedrijf achter gameseries als Assassin's Creed en Far Cry is al langer bezig met het schrappen van banen om de kosten te verlagen. Die ingrepen worden nu versneld. De verwachting is dat dit in 2028 500 miljoen euro aan besparingen heeft opgeleverd. Voor dit jaar rekent Ubisoft op een operationeel verlies, voor aftrek van belastingen en rentes, van 1 miljard euro. Dat komt onder andere door vertraagde en geschrapte games.

Productieproblemen

Ubisoft heeft moeite om te herstellen van productieproblemen tijdens de coronapandemie, waarbij het nieuwe games meermaals moest uitstellen. De verkoopcijfers van andere nieuwe games vielen tegen.

Vorig jaar haalde Ubisoft het Chinese techbedrijf Tencent binnen als investeerder. Bekende spellenreeksen zoals Assassin's Creed werden daarbij ondergebracht in een nieuw dochterbedrijf, nu een van de creatieve huizen, waarin Tencent ongeveer 1,2 miljard euro steekt.