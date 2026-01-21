Islamitische landen kondigen gezamenlijke deelname vredesraad aan

RIYAD (ANP) - Een achttal overwegend islamitische landen zegt in een gezamenlijke verklaring te zullen deelnemen aan de Amerikaanse vredesraad. Die moet toezien op Gaza na een mogelijk bestand. Het gaat om Pakistan, Egypte, Jordanië, Qatar, Indonesië, Turkije, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. In de verklaring spreken de landen hun steun uit voor de Amerikaanse inzet voor vrede in het gebied.

President Donald Trump deed vele uitnodigingen uit voor de door hem opgezette raad. Van de zestig landen zouden zo'n 20 tot 25 hebben ingestemd om deel te nemen, aldus de Amerikaanse gezant Steve Witkoff woensdag. Naast bovengenoemde landen gaat het onder meer om Israël en Hongarije.

Meerdere Europese landen gaven echter aan niet van plan te zijn in de raad te stappen. Zweden en Noorwegen zien daar geen heil in, en naar verluidt ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk niet.

Afgelopen dagen klonken berichten dat permanente deelname aan de raad tot 1 miljard euro zou kosten.