UBS voorziet stagnatie winstgroei grote Amerikaanse bedrijven

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump kan de winstgroei van honderden grote beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten dit jaar volledig stagneren. Winstdalingen zijn zeker niet uitgesloten, zegt Bhanu Baweja, hoofdstrateeg bij zakenbank UBS. Hij verwijst naar bedrijven in de S&P 500, de index van de vijfhonderd grootste concerns in de VS met een beursnotering.

De econoom voorziet vooral dat Amerikaanse consumenten minder gaan uitgeven door de maatregelen van de Trump-regering, wat de winsten van bedrijven onder druk zal zetten. Elke daling van 1 procentpunt in de groei van het bruto binnenlands product (bbp) is volgens hem meestal consistent met een daling van 6,9 procentpunt in de winstgroei.

Marktkenners verwachten momenteel dat de winst van bedrijven in de S&P 500 dit jaar met ruim 11 procent stijgt, wat lager is dan de voorspelling van meer dan 14 procent aan het begin van het jaar.