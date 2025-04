Koopjesjagers zetten de Nasdaq op een nipte winst

NEW YORK (ANP) - Wall Street is maandag verdeeld geëindigd, waarbij een belangrijk deel van de koersverliezen van eerder op de dag in de laatste handelsuren werd weggewerkt. De verliezen bleven beperkt doordat koopjesjagers hun kans pakten en zwaar afgestrafte techaandelen zoals Nvidia (plus 3,5 procent) en Super Micro Computer (plus 10,7 procent) oppikten. Ook speculeren sommige beurshandelaren dat de bodem is bereikt na de zware koersverliezen van vorige week.

Toch is de bereidheid van beleggers om aandelen te kopen sinds vorige week fors afgenomen. Investeerders vrezen dat de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump toen aankondigde, de wereldeconomie in een recessie zullen storten. De kritiek op het handelsbeleid van Trump neemt ondertussen flink toe.

De Dow-Jonesindex eindigde na een nerveuze handelssessie 0,9 procent lager op 37.965,60 punten. De hoofdindex verloor vrijdag en donderdag voor het eerst in de geschiedenis meer dan 1500 punten per handelssessie op rij. De S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 5062,25 punten. De S&P 500 leed vrijdag met een min van 6 procent het grootste dagverlies sinds de coronapandemie in 2020. De Nasdaq toonde een klein herstel van 0,1 procent op 15.603,26 punten. De techgraadmeter noteert bijna 20 procent onder het recente recordniveau.