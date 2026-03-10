Uitvaartverzorgers: hoge gaskosten geen effect op crematieprijzen

DEN HAAG (ANP) - Grote uitvaartverzorgers in Nederland zien vooralsnog geen reden om de prijs van crematies te verhogen, ondanks de sterk stijgende kosten voor gas. Dat komt doordat de bedrijven werken met langlopende vaste gascontracten, zeggen Monuta en DELA.

"De situatie in het Midden-Oosten heeft niet direct een effect", zegt een woordvoerster van Monuta. Daarbij maakt het uitvaartbedrijf ook gebruik van elektrische crematieovens. "Wij werken met verschillende gascontracten, de eerste die bij ons afloopt is in 2027", zegt een woordvoerster van DELA.

Volgens haar worden hogere kosten sowieso niet een-op-een doorberekend aan de consument. "We kijken altijd wat we zelf kunnen opvangen", aldus de zegsvrouw. DELA, eigenaar van Yarden, is de grootste uitvaartverzorger in Nederland.

Crematieovens zijn aangesloten op het gasnet en gemiddeld is voor een crematie ongeveer 60 kubieke meter gas nodig. De prijs van gas is sinds de oorlog in het Midden-Oosten met bijna de helft gestegen.