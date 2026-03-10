ECONOMIE
Kamer stemt tegen bezuinigingen op gehandicaptenzorg

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 16:29
DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft tegen aangekondigde bezuinigingen op de gehandicaptenzorg van het nieuwe kabinet gestemd. Met een minimale meerderheid van 75 tegen 74 sprak de Kamer zich uit tegen de plannen.
Tijdens een debat vorige week werd duidelijk dat bijna alle oppositiepartijen de bezuinigingen op de gehandicaptenzorg niet zien zitten. Ook veel andere zorgbezuinigingen kunnen niet op steun van de meeste oppositiepartijen rekenen. Het kabinet heeft met 66 zetels een minderheid in de Tweede Kamer en is afhankelijk van andere partijen om plannen erdoor te krijgen.
De coalitie kwam één stem tekort, omdat een VVD-Kamerlid niet bij de stemmingen aanwezig was. Nadat de motie van onder meer Mirjam Bikker (ChristenUnie) was aangenomen, werd luid op de bankjes geroffeld, een teken van goedkeuring in de Kamer.
