Uitzendbranche noemt uitzendverbod vleessector 'disproportioneel'

AMERSFOORT (ANP) - Uitzendverboden voor een bepaalde sector zoals het verbod op uitzendkrachten in de vleessector dat demissionair minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) voorbereidt, zijn "disproportioneel". Dit vindt adjunct-directeur van uitzendbrancheorganisatie NBBU Cor de Koeijer.

Van Hijum maakte vrijdag bekend de maatregel voor te bereiden vanwege de stelselmatige misstanden in de vleessector. Daarom wil hij dat werknemers in vaste dienst gaan. Hij geeft de sector een jaar de tijd om orde op zaken te stellen. "De invoering is ingrijpend en leidt tot een ongelijk speelveld tussen sectoren", zegt De Koeijer over uitzendverboden.

Daarnaast zou de minister volgens hem met de maatregel onnodig wetgeving op elkaar stapelen. Hij wijst op een wetsvoorstel dat malafide uitzendbureaus aan banden moet leggen. "Zo ondermijnt de minister zijn eigen wet en zaait hij rechtsonzekerheid bij ondernemers", aldus De Koeijer. De Eerste Kamer moet zich nog over dat voorstel buigen.