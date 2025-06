Rechter VS beveelt vrijlating pro-Palestijnse activist Khalil

NEW YORK (ANP/RTR) - Een Amerikaanse rechter heeft bevolen dat de prominente pro-Palestijnse activist Mahmoud Khalil wordt vrijgelaten.

De aan Columbia University afgestudeerde Khalil werd in maart gearresteerd in Manhattan. De Amerikaanse president Donald Trump noemde de pro-Palestijnse protesten waaraan Khalil meedeed antisemitisch en beloofde buitenlandse studenten te deporteren.

Khalil, die legaal in de Verenigde Staten verblijft, zei dat hij werd gestraft voor zijn politieke uitlatingen. Een rechter in Newark in de staat New Jersey oordeelde vorige week dat de regering Khalils vrijheid van meningsuiting schond door hem vast te houden. Enkele dagen later weigerde een rechter echter zijn vrijlating uit een detentiecentrum in de staat Louisiana, nadat Trump had gezegd dat de activist werd vastgehouden omdat hij informatie zou hebben achtergehouden bij zijn aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning.