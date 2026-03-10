Uitzendconcern Randstad degradeert uit AEX

AMSTERDAM (ANP) - Uitzendconcern Randstad verdwijnt uit de AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op de aandelenbeurs in Amsterdam. De maritiem dienstverlener voor de energiesector SBM Offshore keert terug in de hoofdindex.

Beursuitbater Euronext maakte de veranderingen, die 23 maart ingaan, bekend na de jaarlijkse herweging van de indexen op het Damrak. Wie in welke graadmeter hoort, bepaalt Euronext op basis van de beurswaarde van een bedrijf en de verhandelbaarheid van de aandelen.

SBM Offshore maakte van 2016 tot 2018 ook deel uit van de AEX-index. Maar in dat laatste jaar degradeerde de maker van grote productie- en opslagschepen voor oliebedrijven naar de MidKap. Sinds het begin van 2026 is het aandeel van SBM Offshore ruim 35 procent meer waard geworden.

Randstad degradeert naar de MidKap, de index van middelgrote fondsen. Het bedrijf werd sinds de jaarwisseling bijna 20 procent minder waard.