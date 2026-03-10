ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Uitzendconcern Randstad degradeert uit AEX

Economie
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 19:59
anp100326205 1
AMSTERDAM (ANP) - Uitzendconcern Randstad verdwijnt uit de AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op de aandelenbeurs in Amsterdam. De maritiem dienstverlener voor de energiesector SBM Offshore keert terug in de hoofdindex.
Beursuitbater Euronext maakte de veranderingen, die 23 maart ingaan, bekend na de jaarlijkse herweging van de indexen op het Damrak. Wie in welke graadmeter hoort, bepaalt Euronext op basis van de beurswaarde van een bedrijf en de verhandelbaarheid van de aandelen.
SBM Offshore maakte van 2016 tot 2018 ook deel uit van de AEX-index. Maar in dat laatste jaar degradeerde de maker van grote productie- en opslagschepen voor oliebedrijven naar de MidKap. Sinds het begin van 2026 is het aandeel van SBM Offshore ruim 35 procent meer waard geworden.
Randstad degradeert naar de MidKap, de index van middelgrote fondsen. Het bedrijf werd sinds de jaarwisseling bijna 20 procent minder waard.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

d628128c69579e3e4e8d6ef78494ee55,e0585b67

Charlotte Manley (68) is de grote bedreiging van het Engelse Koninklijk Huis

ANP-548336178

IMF-baas: ‘Denk aan het ondenkbare, bereid je er op voor’

135162033_m

Waarom sommige apparaten niet aan een verlengsnoer mogen

GettyImages-2264666530

Trump is klaar met zijn oorlog. Maar hoe stop je?

HCwiC8QaIAALmIb

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

Loading