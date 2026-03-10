ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky meldt inzet Oekraïense drone-experts in Midden-Oosten

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 19:57
anp100326203 1
KYIV (ANP/RTR/AFP) - Oekraïense militaire experts worden deze week verwacht in meerdere Golfstaten, waar ze gaan helpen bij het afslaan van Iraanse drone-aanvallen. "De eerste drie landen waarnaar we ze volgens onze afspraken hebben gestuurd, zijn Qatar, de Emiraten en Saudi-Arabië", meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een audiobericht aan journalisten. Later liet Oekraïne weten dat ook specialisten zijn gestuurd naar een Amerikaanse basis in Jordanië.
Zelensky stelt dat ook zijn gezant Roestem Oemjerov onderweg is naar de regio. Daar verdedigen landen zich met dure luchtafweerraketten tegen Iraanse drones. Oekraïne verdedigt zich al jaren tegen grootschalige Russische drone-aanvallen en gebruikt daarbij goedkopere middelen, zoals eigen drones. "Als het gaat om het neerhalen van massale Shahed-aanvallen, kan alleen de Oekraïense ervaring hier echt bij helpen", aldus de president. Hij heeft duidelijk gemaakt dat hij als tegenprestatie hoopt op meer luchtafweerraketten.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

d628128c69579e3e4e8d6ef78494ee55,e0585b67

Charlotte Manley (68) is de grote bedreiging van het Engelse Koninklijk Huis

ANP-548336178

IMF-baas: ‘Denk aan het ondenkbare, bereid je er op voor’

135162033_m

Waarom sommige apparaten niet aan een verlengsnoer mogen

GettyImages-2264666530

Trump is klaar met zijn oorlog. Maar hoe stop je?

HCwiC8QaIAALmIb

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

Loading