Zelensky meldt inzet Oekraïense drone-experts in Midden-Oosten

KYIV (ANP/RTR/AFP) - Oekraïense militaire experts worden deze week verwacht in meerdere Golfstaten, waar ze gaan helpen bij het afslaan van Iraanse drone-aanvallen. "De eerste drie landen waarnaar we ze volgens onze afspraken hebben gestuurd, zijn Qatar, de Emiraten en Saudi-Arabië", meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een audiobericht aan journalisten. Later liet Oekraïne weten dat ook specialisten zijn gestuurd naar een Amerikaanse basis in Jordanië.

Zelensky stelt dat ook zijn gezant Roestem Oemjerov onderweg is naar de regio. Daar verdedigen landen zich met dure luchtafweerraketten tegen Iraanse drones. Oekraïne verdedigt zich al jaren tegen grootschalige Russische drone-aanvallen en gebruikt daarbij goedkopere middelen, zoals eigen drones. "Als het gaat om het neerhalen van massale Shahed-aanvallen, kan alleen de Oekraïense ervaring hier echt bij helpen", aldus de president. Hij heeft duidelijk gemaakt dat hij als tegenprestatie hoopt op meer luchtafweerraketten.